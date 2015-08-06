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بالصور..محافظ البحيرة يتفقد مظاهر الاحتفالات بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة

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قام الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، يرافقه العقيد حسن مغازى المستشار العسكرى، بتفقد مظاهر الاحتفالات بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة بمدينة دمنهور، حيث شارك المحافظ فرحة الأهالى بميدان جلال قريطم بدمنهور.

ومن المقرر أن تشهد الميادين، استعراضات فنية لفرق البحيرة للفنون الشعبية والموسيقى العربية وإذاعة الأغانى الوطنية، وطوابير عرض لسيارات الزهور وحملة الأعلام من شباب أندية الشباب والرياضة وطلبة المدارس، لتجوب الشوارع الرئيسية بالمدن، كما سيتم عرض مادة فيلمية عن قناة السويس الجديدة عن طريق شاشات عرض كبيرة بالميادين، وكذا نقل مراسم حفل افتتاح القناة مباشرة عن طريق تلك الشاشات.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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