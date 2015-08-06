استشهاد جندي بعد إصابته بمقذوف في جازان

أعلنت قيادة القوات المشتركة في بيان لها امس استشهاد الجندي أول يحيى متعب الشامري - رحمه الله - من منسوبي القوات البرية بعد إصابته بمقذوف بقطاع جازان، داعية الله بأن يتغمده بواسع رحمته ويتقبله مع الشهداء ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

كما أصدرت قيادة القوات المشتركة بياناً أوضحت فيه أنه في صباح أمس الأربعاء أجرت طائرة أباتشي تابعة للقوات البرية السعودية بعد تنفيذها لعمليات على الحد الجنوبي هبوطاً اضطرارياً في منفذ الطوال السعودي ولم تتعرض الطائرة لأي أضرار ولم يصب الطيار ومساعده بأي أذى ولله الحمد.