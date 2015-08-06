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تونس تعلن تفكيك «خلية إرهابية» خططت لتنفيذ هجمات على (منشآت أمنية حساسة)

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    قالت وزارة الداخلية التونسية إن قوات الأمن فككت "خلية إرهابية" كانت تعتزم تنفيذ هجمات بعد أن شددت إجراءاتها الأمنية في أعقاب هجوم مسلح على منتجع سياحي قتل فيه عشرات من السياح الأجانب.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها "تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للمصالح المختصة في عملية أمنية استباقية وبعد تحريات ميدانية معمقة من إيقاف ستة عناصر بجهة الدهماني الكاف مرتبطة بالمجموعات الإرهابية المتحصنة بالفرار بالجبال". وقال البيان إن المجموعة كانت "بصدد التخطيط لاستهداف منشآت أمنية حساسة بالكاف وتونس العاصمة وذلك بالتنسيق مع نظرائها المتواجدين بالجبال ثم الانضمام إليهم".

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