هادي: انتصارات الجيش الوطني والمقاومة لن تتوقف حتى تطهير اليمن

أكد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية أن الانتصارات التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في بلاده مسنودة بقوات التحالف العربي، ضد المليشيات المتمردة، لن تتوقف حتى يتم تطهير كل المحافظات اليمنية من القوى الانقلابية التي تسببت بقتل الأبرياء وتدمير البنى التحتية في المدن وتشريد مئات الآلاف من المواطنين من مساكنهم". وقال، في تصريح لدى مغادرته الرياض، متوجها إلى مصر، إن الجيش الوطني والمقاومة لن تألو جهداً في مواصلة عملية استعادة الدولة على طريق العودة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

وجدد الرئيس اليمني، تأكيداته بأن مليشيات جماعة الحوثي والرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، انقلبت على الشرعية الدستورية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية وراحت تعبث بأمن البلاد وأرواح العباد.

وقالت مصادر دبلوماسية إن الرئيس اليمني سيلتقي خلال زيارته إلى مصر مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من كبار المسؤولين لبحث آخر تطورات الوضع في اليمن وسبل التوصل لحل للأزمة في بلاده. الى ذلك بلغ إجمالي المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء اليمنيين التي قدمتها المملكة بإشراف من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكثر من 3590 طنا متنوعة بين مواد غذائية ومساعدات طبية مختلفة.

وفي هذا السياق، قال رأفت الصباغ المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ل"الرياض" إن الطائرة السعودية التي هبطت يوم أمس في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن هي الخامس ضمن الجسر الجوي الإغاثي المخصص لنقل مساعدات مركز الملك سلمان. وأكد مركز الملك سلمان الاغاثي ل"الرياض" أنه لا يوجد عدد محدود أو خطة زمنية لايصال المواد الإغاثة الشعب اليمني، حيث أن التغطية ستستمر طالما الشعب اليمني يحتاج وجودنا وحتى ينهض مجددا.