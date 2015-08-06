ضبط 1701هارب من أحكام وتحصيل 13 ألف جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية

شنت مديرية أمن الغربية بإشراف اللواء نبيل عبد الفتاح سعد، مدير أمن الغربية، حملة أمنية بمدن وقرى المحافظة، لضبط الهاربين من الأحكام القضائية، قادها اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، والعميد بهاء البطراوى رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق من العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الغربية، والنقيب محمد النجار وكيل قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، وبمشاركة ضباط الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت الحملة عن ضبط 1701 هارب من أحكام؛ منهم ضبط 808 محكوم عليهم فى جنح الحبس الجزئى، و120 محكومًا عليه فى جنح المستأنف، و748 محكومًا عليه فى غرامات، و18 محكومًا عليه فى مخالفات، و7 محكوم عليهم فى جنايات فى قضايا مخدرات وسلاح بأحكام تتراوح بين 3 سنوات إلى المؤبد، وتحصيل 13500 جنيه، قيمة غرامات، تم إيداع المبلغ فى خزينة المحكمة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.