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وفاة أحد الأطفال المصابين بمرض "جوشر" بالدقهلية

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وفاة أحد الأطفال المصابين بمرض "جوشر" بالدقهلية وفاة أحد الأطفال المصابين بمرض "جوشر" بالدقهلية
توفى، مساء أمس الأربعاء، أحد الأطفال المصابين بمرض جوشر بالدقهلية، بعد تدهور حالته الصحية، حيث توفى الطفل أحمد السيد عيد سلامة إبراهيم سنتين والمقيم بكفر بهيدة التابعة لمركز ميت غمر.

وأشار والد الطفل المتوفى إلى أنه يعمل خفيرا نظاميا بمركز الشرطة، وأنه قرر التنازل عن الدعوى المقامة ضد لشعورهم بالإحباط.

يذكر أن هناك عددا من الأطفال المصابين بالمرض وقاموا بإقامة دعوى ضد الحكومة لرفضهم علاج الأطفال من هذا المرض نظرا، لعدم إدراجه داخل منظومة التأمين الصحى لارتفاع تكاليف العلاج والتى تصل إلى مليون جنيه.

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مصر 365

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