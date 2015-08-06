تحقيقات النيابة: لا إصابات ظاهرية بجثة متوفٍ داخل حجز قسم إمبابة

أجرت نيابة إمبابة مناظرة لجثة محتجز لقى مصرعه بحجز قسم شرطة إمبابة، وكشفت عن عدم وجود أية إصابات ظاهرية فى الجثة، أو كدمات أو جروح.

وأمرت النيابة بإشراف المستشار تامر الحديدى القائم بأعمال المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، بندب الطب الشرعى لتشريح جثة المتوفى لبيان أسباب الوفاة .

وكان محتجز بقسم إمبابة، قد لقى مصرعه نتيجة إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية داخل الحجز، حيث تم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة .

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من قسم شرطة إمبابة بإصابة محجوز داخل الحجز، بحالة إعياء شديدة، وبعد استئذان النيابة تم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، وتبين من التحريات الأولية أن المتهم محجوز على ذمة قضية مخدرات تابعة لقسم شرطة الوراق، ومودع بحجز قسم إمبابة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الوفاة طبيعية، حيث إن المحجوز أصيب بهبوط حاد فى الدورة الدموية.