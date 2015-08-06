عاطل يحاول قتل صديقة بسبب خلافات مالية فى دمنهور

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصرجودة

أصيب عامل بجرح طعنى شبه نافذ بالبطن وتم نقله للمستشفى العام، وبالفحص تبين أنه يدعى "عطية . ر . ع" عامل ومقيم عزبة عتمان دائرة القسم، وبسؤاله اتهم " حسين . خ . ح" عاطل، ومقيم بذات العنوان المطلوب ضبطه وإحضار في القضية رقم 7496/2015 جنح القسم "ضرب " بالتعدى عليه بالضرب بأداة حادة كانت بحوزته، محدثا إصابته، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما، فتم ضبط المتهم المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، فتحرر المحضر 12543/2015 جنح القسم.

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