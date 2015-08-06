عرض صور لرحلة الملوك أثناء افتتاح قناة السويس بمكتبة الإسكندرية

بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، صرح الدكتور محمد سليمان، مدير إدارة متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، بأن المتحف سيعيد إصدار أسطوانتين تحتويان على مجموعة من الصور للفنان الفرنسى والرسام الخاص للخديوى إسماعيل "إدوارد ريو"، تمثل رحلة الملوك أثناء افتتاح قناة السويس قديماً، وكان الإصدار الأول لهاتين الأسطوانتين أثناء انعقاد الندوة الدولية لقناة السويس فى ديسمبر 2005.

تحتوى الأسطوانة الأولى على لوحات ريو التى رسمها لتُصاحب كتاب فونتان ماريوس "رحلة عبر القناة"، وهو الكتاب الذى نُشر بباريس فى أواخر القرن التاسع عشر، بينما تحتوى الأسطوانة الثانية على لوحات ريو التى جُمعت فى كتاب افتتاح قناة السويس والتى رسمها باعتباره المصدر الخاص للخديوى إسماعيل يوم افتتاح القناة فى 17 نوفمبر 1869؛ ليُخلد هذه اللحظة التاريخية التى شارك فيها ملوك وحُكام العالم.

وكان إدوارد ريو يُعد واحداً من كبار رسامى فرنسا فى عصره، حيث تميزت أعماله بتصوير مشاهد الطبيعة ورحلات الصيد، وقد شارك بلوحاته الفنية فى المجلات والجرائد الشهيرة التى صدرت فى القرن التاسع عشر، كما قام برسم المشاهد والشخصيات فى روايات مشاهير الأدب فى زمانه، وسوف تكون هذه الأسطوانات متوفرة باللغتين العربية والفرنسية بمنفذ البيع بالمكتبة.