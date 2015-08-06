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"بين الماضى والمستقبل" كتيب يرصد إنشاء أول قناة بين البحرين

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"بين الماضى والمستقبل" كتيب يرصد إنشاء أول قناة بين البحرين "بين الماضى والمستقبل" كتيب يرصد إنشاء أول قناة بين البحرين
بمناسبة حفل افتتاح قناة السويس الجديدة وزع المهندس محمد خالد رجل أعمال كتيب يضم عشر صفحات من القطع المتوسط تحت عنوان "بين الماضى والمستقبل".

ويرصد الكتيب حكاية إنشاء أول قناة تربط بين البحرين الأبيض والأحمر إنشأها الفراعنة وما تلاها من مشروعات كانت آخرها مشروع الفرنسى فرديناند ديليسبس قبل أكثر من 150 عاما، إلى أن جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنشاء قناة السويس الجديدة وتنمية محور القناة، وذلك بهدف تعظيم دور إقليم قناة السويس كمركز لوجيستى وصناعى عالمى متكامل اقتصاديا وعمرانيا ومتزن بيئيا، ونوه الكتيب إلى أن إقليم قناة السويس يمثل محورا مستداما ينافس عالميا فى مجالات الخدمات اللوجيستية والصناعات المتطورة والتجارة والصناعة.

وتضمن غلاف الكتيب تصميم لسفينتين عبور من قافلة الجنوب والشمال وتاريخ افتتاح القناة الجديدة مذيلة بكلمة "ما بين الماضى والمستقبل "وخلف الغلاف صورة لصاحب الفكرة المهندس محمد خالد أحد أبناء المحافظة.

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مصر 365