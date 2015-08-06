احتفالات بكورنيش النيل بقنا بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة

نظمت محافظة قنا مساء أمس الأربعاء احتفالية كبرى بكورنيش النيل بمدينة قنا احتفالا بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة ووكلاء الوزارات وسط تواجد الآلاف من أبناء المحافظة من مختلف المراكز والعاملين بالوحدات المحلية والمصالح الحكومية والمديريات المختلفة.

بدأت الاحتفالية بتنظيم معرض أفلام وثائقية عبر شاشات عرض بالإضافة لعروض لفرقة الفنون الشعبية لقصر الثقافة وفقرات شعرية.

يأتى ذلك فى الوقت التى بدأت بعض مراكز المحافظة بإعداد الميادين للاحتفالات التى ستقام اليوم الخميس وظهرت عدد من السيارات التى تحمل علم مصر.