أخبار عاجلة

هيمنة إسبانية.. الفرق الأكثر تهديفا في الدوريات الـ5 الكبرى -
سقوط عصابة لتزوير العملات النقدية في البحيرة -
بالصور- تعرف على ملكة الجمال التي أصبحت عمدة جبل طارق -
الأخبار - إحتجاجات ضد قرار الخصم من رواتب موظفي السلطة فى غزة -
الأخبار - سكان الجانب الغربي من الموصل يعانون من نقص شديد فى المياه الصالحة للشرب -
الأخبار - القوات العراقية تسيطر على 90% من الجانب الغربي بالموصل -
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

احتفالات بكورنيش النيل بقنا بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة

Google+ Print
احتفالات بكورنيش النيل بقنا بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة احتفالات بكورنيش النيل بقنا بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة
نظمت محافظة قنا مساء أمس الأربعاء احتفالية كبرى بكورنيش النيل بمدينة قنا احتفالا بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة ووكلاء الوزارات وسط تواجد الآلاف من أبناء المحافظة من مختلف المراكز والعاملين بالوحدات المحلية والمصالح الحكومية والمديريات المختلفة.

بدأت الاحتفالية بتنظيم معرض أفلام وثائقية عبر شاشات عرض بالإضافة لعروض لفرقة الفنون الشعبية لقصر الثقافة وفقرات شعرية.

يأتى ذلك فى الوقت التى بدأت بعض مراكز المحافظة بإعداد الميادين للاحتفالات التى ستقام اليوم الخميس وظهرت عدد من السيارات التى تحمل علم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط