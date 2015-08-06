مكتبة الإسكندرية تصدر كتاب"المحروسة..رحلة اليخت الملكى"بمناسبة افتتاح القناة

أصدرت إدارة المشروعات الخاصة بمكتبة الإسكندرية فى إطار توثيقها لتاريخ البحرية المصرية كتاب "اليخت محروسة.. رحلة مع اليخت الملكى"، إعداد وتحرير محمود عزت؛ رئيس وحدة العلاقات الثقافية والدعم المعلوماتى بمكتبة الإسكندرية، وهو الكتاب الذى ستشارك به مكتبة الإسكندرية فى الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة؛ حيث سيتم توزيعه على الرؤساء والملوك والأمراء على متن اليخت "محروسة" أثناء افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى للقناة الجديدة، وقد صدر الكتاب بعدة لغات هى: العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية.

ويعد اليخت «محروسة» أحد القصور الملكية العائمة، بما يحتويه من مقتنيات وأثاث ومشغولات ومفروشات رجع تاريخها إلى ثلاثة قرون مضت من الزمان، وهو اليخت ذاته الذى افتتح به الخديوى إسماعيل قناة السويس بصحبة ملوك وأمراء العالم على متنه فى 17 نوفمبر 1869، حيث اشترك اليخت فى افتتاح قناة السويس للملاحة البحرية للمرة الأولى، وعلى متنه العديد من الأمراء والملوك والرؤساء، ومنهم الإمبراطورة أوجينى إمبراطورة فرنسا زوجة نابليون الثالث.

وفى 5 يونيو 1975، شارك اليخت "الحرية" فى الافتتاح الثانى لقناة السويس، وعلى ظهره الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

ومن المقرر أن يشارك يخت "محروسة" للمرة الثالثة فى افتتاح قناة السويس الجديد.