"المرصد": تنظيم داعش يسيطر على مدينة استراتيجية فى وسط سوريا

سيطر تنظيم داعش المتطرف ليل الاربعاء الخميس على مدينة استراتيجية فى محافظة حمص بوسط سوريا اثر معارك عنيفة ضد قوات النظام، كما اعلن المرصد السورى لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "سيطر تنظيم الدولة الاسلامية بشكل كامل على مدينة القريتين الواقعة فى ريف حمص الجنوبى الشرقى بعد اشتباكات عنيفة ضد قوات النظام والمسلحين الموالين لها استمرت ساعات طويلة".

وتحظى مدينة القريتين بأهمية استراتيجية وفق عبد الرحمن نتيجة موقعها على طريق يربط مدينة تدمر الاثرية التى سيطر التنظيم الجهادى عليها فى 21 مايو بريف القلمون الشرقى فى محافظة دمشق.