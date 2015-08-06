جامعة المجمعة تبدأ القبول في الدبلومات التأهيلية

تطلق جامعة المجمعة ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر عدداً من الديبلومات التأهيلية لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها التي تؤهل الملتحقين بها بعد تخرجهم لسوق العمل، حيث بدأ القبول والتسجيل لهذه الديبلومات الأحد الماضي.

وهذه البرامج هي ديبلومات معتمده من وزارة الخدمة المدنية، وهي دبلوم حاسبات (سيسكو)، ودبلوم فندقة وسياحة وأنظمه وتسويق وتحرير وسكرتارية ونظم ومعلومات جغرافية وإدارة مكتبية ومعاملات مصرفية.

وتنفذ البرامج بالتنسيق مع كلية المجتمع وبالتعاون مع الأقسام العلمية ذات العلاقة في الجامعة فيما حدد مقر البرامج في المجمعة، والرياض، وحفر الباطن.

وتأتي هذه الخطوة بمتابعة مدير الجامعة د. خالد بن سعد المقرن وتوجيهات وإشراف من عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر في الجامعة د. عمر بن مساعد الشريوفي.

يذكر أن انطلاق التسجيل في هذه البرامج تأتي تزامناً مع المشروع الوطني (هدف) الذي تنفده وزارتا «التعليم» و«العمل»، الذي يسهم في بناء أفراد صالحين يشاركون في بناء الوطن.

ووضعت الجامعة في الموقع الإلكتروني لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر مزيداً من ضوابط القبول والتسجيل في هذه البرامج.