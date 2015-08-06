كابيللو يحكي عن 25 دقيقة جعلته يطلب ضم ميسي.. وهل هو الأفضل في التاريخ

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك أنه سوف يحاول التعاقد مع صلاح ريكو ووائل فراج لاعبا اتحاد الشرطة ومصر المقاصة على التوالي في شهر يناير المقبل.

وكان ريكو قد أكد في وقت سابق اقترابه من الزمالك بعد توقيعه على أوراق رغبة اللعب للزمالك، وطلب مرتضى منصور منه الاعتذار لجمهور ناديه قبل الانضمام رسميا.

ذلك قبل أن تتوقف المفاوضات بشكل مفاجئ، وهو ما حدث مع وائل فراج في النهاية.

الزمالك كان قد وقع مع فراج وباسم عبد العزيز وأحمد الشيخ من المقاصة، لكن انتقل الأخير للأهلي، ولم تكتمل المفاوضات مع الثنائي الآخر.

وتحدث منصور لبرنامج "اللعبة الحلوة" قائلا:"سنحاول ضم صلاح ريكو ووائل فراج في يناير المقبل".

أما عن أحمد دويدار مدافع الفريق الذي طلب الرحيل عن الزمالك، أكد رئيس النادي الأبيض أنه رفض طلبه وأبلغه باحتياج الفريق له خلال الموسم المقبل.

وأضاف"دويدار طلب الرحيل على سبيل الإعارة، لكن طلبنا منه أن يبقى مع الزمالك ولكنه أصر على موقفه".

وأتم"في النهاية اقتنع اللاعب برغبتنا في بقائه".