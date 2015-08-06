النيابة تأمر باستعجال تقرير الطب الشرعى فى واقعة قتل عامل لشاب بالخليفة

أمرت نيابة الخليفة برئاسة المستشار عمرو شريف، باستعجال تقرير مصلحة الطب الشرعى، بشأن واقعة قتل عامل لشخص بسلاح أبيض "مطواة".

كان قسم شرطة الخليفة، قد تم إخطاره بمقتل شاب فى ميدان الخليفة، فى الوقت ذاته تمكن الأهالى والمارة من القبض على مرتكب الواقعة، وتسليمه للنقيب أشرف سيف، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وأكدت التحريات، أن المتهم يدعى "ع.م" عامل قتل المجنى عليه "م.ا" بمطواة قرن غزال، عقب مطالبته له بمبلغ 3 جنيهات، بالإضافة لقيام المتوفى بتهديده بصفة مستمرة تحت السلاح للحصول منه على أموال.

وبمواجهة النيابة العامة للمتهم اعترف بارتكابه الواقعة كاملة، فأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيق.

يذكر أن قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قد قرر حبس المتهم بواقعة القتل 15 يومًا على ذمة.