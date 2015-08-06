ضبط مهندس زراعى بمحافظة أسوان أثناء تقاضيه رشوة

>تمكنت هيئة الرقابة الادارية من ضبط كل من (إ.ت) مهندس زراعي بإدارة التغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان والمسئول عن متابعة التوريدات الغذائية للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة و(أ.م) صاحب شركة توريدات عمومية، وذلك أثناء تقاضى الأول من الثاني مبلغ 105 آلاف جنيه على سبيل الرشوة نظير تغاضيه عن المخالفات التي شابت توريد بعض الأصناف الغذائية للمستشفيات التابعة للمحافظة وغير المطابقة للمواصفات الواردة بكراسة الشروط .

وأكدت التحريات صحة الواقعة، حيث تم ضبط المتهمين وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.