أخبار عاجلة

هيمنة إسبانية.. الفرق الأكثر تهديفا في الدوريات الـ5 الكبرى -
سقوط عصابة لتزوير العملات النقدية في البحيرة -
بالصور- تعرف على ملكة الجمال التي أصبحت عمدة جبل طارق -
الأخبار - إحتجاجات ضد قرار الخصم من رواتب موظفي السلطة فى غزة -
الأخبار - سكان الجانب الغربي من الموصل يعانون من نقص شديد فى المياه الصالحة للشرب -
الأخبار - القوات العراقية تسيطر على 90% من الجانب الغربي بالموصل -
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط مهندس زراعى بمحافظة أسوان أثناء تقاضيه رشوة

Google+ Print
ضبط مهندس زراعى بمحافظة أسوان أثناء تقاضيه رشوة ضبط مهندس زراعى بمحافظة أسوان أثناء تقاضيه رشوة

>تمكنت هيئة الرقابة الادارية من ضبط كل من (إ.ت) مهندس زراعي بإدارة التغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان والمسئول عن متابعة التوريدات الغذائية للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة و(أ.م) صاحب شركة توريدات عمومية، وذلك أثناء تقاضى الأول من الثاني مبلغ 105 آلاف جنيه على سبيل الرشوة نظير تغاضيه عن المخالفات التي شابت توريد بعض الأصناف الغذائية للمستشفيات التابعة للمحافظة وغير المطابقة للمواصفات الواردة بكراسة الشروط .

وأكدت التحريات صحة الواقعة، حيث تم ضبط المتهمين وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365