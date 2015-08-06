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القبض على 4 أطفال شوارع لاتهامهم بقتل صديقهم عقب اغتصابه فى المرج

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القبض على 4 أطفال شوارع لاتهامهم بقتل صديقهم عقب اغتصابه فى المرج القبض على 4 أطفال شوارع لاتهامهم بقتل صديقهم عقب اغتصابه فى المرج
ألقت قوات مباحث قسم شرطة المرج اليوم القبض على 4 أطفال شوارع على خلفية اتهامهم بقتل صديقهم عقب اغتصابه وآخر بمنطقة المرج.

تعود الواقعة عندما اجتمع 6 من أطفال الشوارع تبلغ أعمارهم بين 12 و15 سنة، داخل أحد محلات الكمبيوتر "سايبر" للعب، فحدث خلاف بينهم وبين بعضهم فقام 4 منهم باصطحاب الطفلين الآخرين إلى أحد القصور المهجورة بمنطقة المرج ويسمى بقصر نعمة، بحجة تقسيم مبلغ قاموا بسرقته فقاموا بالاعتداء على الطفلين جنسيا وتناوبوا اغتصابهما وأثناء محاولة أحدهما مقاومتهم قاموا بضربه على رأسه بقطعة حديد فأودت بحياته على الفور.

ويباشر المستشار إبراهيم أبو عقل مدير نيابة شرق القاهرة وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية التحقيق مع 4 متهمين بعد وصولهم منذ قليل إلى محكمة العباسية، حيث مقر نيابة شرق تحت حراسة أمنية مشدد من قوات مباحث قسم شرطة المرج.

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مصر 365