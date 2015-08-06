القبض على عناصر مافيا سرقة الأراضى بالسنبلاوين

تمكن ضباط مباحث مركز السنبلاوين من ضبط اثنين من أعضاء مافيا الاستيلاء على الأراضى بمدينة السنبلاوين وهروب ثلاثة آخرين.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير امن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية بتقدم كلا من أشرف عبد الرحمن المحامى، بتحرير محضر رقم 4812 لسنة 2015 وكيلا عن وليد محمود يسرى البيومى، باستيلاء آخرين على قطعة أرض 8 قراريط كم تقدم أحمد فكرى عبد الخالق محامى وكيلا عن ورثة محمود يسرى محمد البيومى بالاستيلاء عل قطعة ارض 5 فدان و9 قراريط بالإضافة الى محضر رقم 5958 لسنة 2015 إدارى السنبلاوين باستيلاء مجموعة أشخاص على قطعة أرض وجميعهم بناحية طريق نوب.

وعلى الفور شكل الرائد محمد طمان رئيس مباحث مركز السنبلاوين فريق بحث وتوصل إلى قيام كلا من "السيد ك ال ال" 43 سنة مهندس حر و"حسن ال م" 64 سنة تاجر و"تامر ا ر م" 47 سنة صاحب كافتيريا ومسجل جنائى فرض سيطرة، و"أحمد ح اح" وشهرته أحمد العوا و"عوض ر ع ش" وشهرته عوض دبل 46 سنة عاطل ومسجل خطر بتكوين تشكيل عصابى متخصص فى الاستيلاء على الأراضى، مستخدمين أعمال البلطجة لإجبار المواطنين على الخضوع لهم مستغلين بعض الثغرات القانونية والإجرائية المتعلقة بقواعد الحيازة والتنفيذ وقد ذاع صيت هذا التشكيل نتيجة تكرار جرائمهم مما رسب فى نفوس المواطنين أفكار سيئة اتجاة الشرطة وأجهزة الدولة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وضبط الأول والثانى وجارى عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وضبط الهاربين.