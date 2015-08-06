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حظك اليوم الخميس 6 أغسطس / آب 2015

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حظك اليوم الخميس 6 أغسطس / آب 2015 حظك اليوم الخميس 6 أغسطس / آب 2015

برج الحمل يوم الخميس 6 أغسطس / آب 2015


>رجل برج الحمل شهم إلى أقصى الدرجات إذا ما لجأ شخص فى طلب مساعدته ساعده بكل ما يستطيع وربما يفوق الواجب، إذ إنه يجد متعة فى مساعدة الناس وإسداء الجميل وإسعاد الآخرين، ولكن الحذر من ألا تقدم له الشكر وإلا فإنه يحزن كثيرا وعليك أن تقابل صنيعه بالمثل.

2- حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 6 أغسطس / آب 2015


>رجل برج الثور إذا ما أصبح ثريا وهذا نادر، فإنه يحاول جاهدا أن، يوفر الحياة الآمنة والسعيدة لأسرته، وهو يحب حياة الريف والطبيعة ونجده مهووسا برحلات الصيد وهوايته قراءة قصص الأبطال الخرافيين أو تاريخ الأماكن الأثرية، وهو كريم جدا خصوصا مع زوجته وأولاده.

3- حظك اليوم يوم الخميس 6 أغسطس / آب 2015


>رجل لابد أن يكون هو النجم إذا تواجد فى جمع من الناس فهو مضياف ومتكلم ويسعد الجميع بصحبته، وهو حالة تلفت الأنظار فى أى مكان وتفتن به كثير من النساء ويأسرهن بأسلوبه الناعم وكلماته المعسولة.. لا تتعجلى وتحلمى به فقبل الارتباط به اعرفى أنك تقبلين على رجل يتغير مزاجه مع الريح، سريع التغيير فى قراراته كما تتغير بلورات الزئبق إذا لمسته.

4- حظك اليوم يوم الخميس 6 أغسطس / آب 2015


>من أهم صفات صاحب برج السرطان الحذر، خصوصا من ناحية الماديات، لأنه يحب المال ويعشقه حتى إنه قد يوصف بالبخل والتقتير وهو رجل اقتصادى يعمل على التوازن بين مصروفاته وحياته، ورغم حرصه على المال سيظر دائما بمظهر لائق، وهو يختار العمل الذى يصل به إلى قمة الثراء ونادرا ما تجد رجلا من برج السرطان يعمل خارج الكادر الوظيفى وليس ثريا.

5 - حظك اليوم برج "الأسد" يوم الخميس 6 أغسطس / آب 2015


>إذا اخترت الحياة مع برج من برج الأسد فعليك دائما تهدئته لأنه يضخم أى مشكلة تقابله وتثور أعصابه ويندفع غاضبا لأتفه الأمور، وعليك دائما ألا تفكرى فى بناء حياة عملية لنفسك ليصبح لك كيان مستقل أو على الأقل لا تشعرى بذلك، فهو كيانك ولا يجب أن يكون مرادك فى حياتك سوى أن تتنزهى فى غابته تحت حمايته تراعين أولاده وتدلليهم وتكونى دائما جميلة ومشرقة يتباهى بك يربت بحنان عليك، ويزأر بأعلى صوته "تلك الملكة ملكى وأنا ملكها".

6- حظك اليوم يوم الخميس 6 أغسطس / آب 2015


>رجل برج العذراء محبا للعمل والإحساس بالواجب والمسئوليات وهو مرتب ومنظم ومهذب، ويحتاج هذا الرجل إلى معاملة من نوع خاص وحساسية مفرطة لكى تهتز مشاعره للفتاة وينبض قلبه بإيقاع الحب، فالجرأة تزعجه والمدح والتملق يغضبه فهو لا يبحث عن الكم ولكن عن الكيف يسعى وراء المعدن الجيد مهما كان الوقت أو طال حتى يكتشفه.

7- حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 6 أغسطس / آب 2015


>المثير للعجب أن رجل برج الميزان قد يخلق أحيانا ما بين الحب والصداقة والإعجاب والاقتناع، ويظل فى مغامراته حتى بعد اكتمال نضجه، والأعجب أنه لن يعانى من آلام أو جروح بقلبه بعد كل مغامرة فهو ينسى وبسرعة إلا إذا كانت هناك كواكب تؤثر عليه وقت ولادته.

8- حظك اليوم يوم الخميس 6 أغسطس / آب 2015


>إذا ما اتخذتى قرار الارتباط برجل برج العقرب، فأحذرك بعدم الاندفاع فعو صعب الوصول إليه وهذا قد يجرح قلبك ويأخذ شهورا وسنين فى العلاج، ولذلك فالوقاية خير من العلاج فى أوقات كثيرة، أما إذا ما صممت على ذلك فهذا الرجل تهمه السمعة النقية البيضاء، لأنه لا يحب أن يقترن بأى شىء يسىء له أمام نفسه وأمام المجتمع.

9- حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 6 أغسطس / آب 2015


>رجل برج القوس إذا مر بتجربة عاطفية فاشلة مر بها بهدوء وظل بطريقه وأسلوبه عسى أن يجد تجربة ينسى بها أول التجربة الفاشلة، ولا حصر للكم الهائل من أصدقائه، وإن كان له بعض الأعداء الذين ينزعجون من صراحته التى تكون مؤلمة أحيانا رغم أنه لا يدرك مدى آلامها على نفوسهم.

10- حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 6 أغسطس / آب 2015


>هناك البعض من رجال برج الجدى رومانسيون وعاطفيون جدا يتأثرون بنسيم الربيع وتغريد العصافير، ورغم ذلك فهم يطلقون العنان لعواطفهم لتشغلهم عن حقائق الواقع الذى يعيشونه حتى فى رومانسيتهم فهم محددون وحازمون ومقنعون.

11- حظك اليوم يوم الخميس 6 أغسطس / آب 2015


>إذا ما شعر بالحصول على لغز الفتاة وكنز أسرارها وحبها سريعا، فإنه ينزعج ويشعر بالملل والضيق وليس هناك ما هو أكثر إهانة من أن يمل لعبته فى الاختيار الميكروسكوبى لك، ونجده يتحول إلى شخص آخر يثير اهتمامه فى الوقت الذى يكون قد أقنعك فيه بأنك أهم مخلوق على الأرض.

12- حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 6 أغسطس / آب 2015


>يا لحظ الفتاة التى ترتبط برجل برج الحوت الإيجابى، فهو ثروة قد تقتنيها الفتاة سيرمى تحت قدميها الشهرة والثروة والنجاح إلى جانب عواطفه ورومانسيته التى طالما تشكو الزوجات من زوالها بعد الزواج إلا الزوجة التى ترتبط برجل من برج الحوت فهو محب متيقظ يحافظ على منزله يفكر فى كل شىء لإسعاد عائلته

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