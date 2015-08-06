اعرف تأثير الحر على بشرتك.. وإزاى تحافظ عليها؟

مشكلة ارتفاع درجة حرارة الطقس من أهم الأسباب التى تؤدى إلى حدوث جفاف للبشرة وتغير لونها، ولذلك يجب أن نتعرف على أفضل الطرق التى تساعد على الحفاظ على بشرتك فى الصيف ومدى تأثرها بالطقس حسب نوعها.

وفى هذا السياق، تشير الأستاذة الدكتورة منى سبع استشارى الأمراض الجلدية والتجميل وعضو الأكاديمية الأمريكية للجلد والليزر، إلى أن البشرة تتأثر بطريقة سلبية أثناء تغيرات الطقس، وقد تصاب بالجفاف فى الجلد وذلك بسبب ارتفاع درجات حرارة الطقس.

وتتابع عضو الأكاديمية الأمريكية للجلد والليزر، أن ارتفاع درجة حرارة الطقس تتسبب فى تبخر الماء المتواجد داخل الجسم عن طريق التعرق، ولذلك ينصح بتناول الأطعمة ذات الأملاح ويمكنك وضع كريمات المصنوعة من الأملاح المعدنية.

وتقدم استشارى الأمراض الجلدية والتجميل، طرق تأثر جميع أنواع البشرة بارتفاع درجة حرارة الطقس، ومنها:

1- البشرة الدهنية يزداد إفراز الدهون فيها، ولذلك ينصح بوضع الكريمات الغنية بالأملاح المعدنية.

>2- البشرة الجافة تصاب ببعض التهابات.

>3- البشرة العادية، يزداد بها نسبة الحبوب.

وتنصح عضو الأكاديمية الأمريكية للجلدية والتجميل، بضرورة وضع واقى الشمس الذى لا يتأثر بالماء "الوتر بروف water proof" الذى يقى من أشعة الشمس فوق البنفسجية "A وB" وعامل الأشعة أكثر من 50%، على جميع أجزاء الجسم الذى تتعرض للشمس.

كما أكدت استشارى الجلدية والتجميل، على ضرورة الابتعاد عن تناول المشروبات الغنية بالكافيين، والإكثار من تناول الفواكه الغنية بالألياف كالبطيخ والخضروات.

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