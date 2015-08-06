عشان تخس بسرعة ومتحسش بالجوع.. اديها تفاح وبيض ولوز

يحاول الكثيرون اتباع العديد من الأنظمة والحيل الغذائية للتخلص من الوزن الزائد، و يسعون بطرق عديدة للوصول للوزن المثالى فى أقل وقت ممكن.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك بعض الأطعمة التى تساعد على مكافحة بالجوع، وتشعرك بالشبع لفترات طويلة.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، أهم الأطعمة التى يمكنك تناولها أثناء اتباعك للأنظمة الغذائية المتعددة والتى تشعرك بالشبع لفترات طويلة، ومنها:

1- البيض المسلوق الذى يحتوى على نسبة عالية من البروتين، وهو منخفض السعرات الحرارية، ويساعد على تحفيز الشعور بالطاقة والحيوية، ولذلك عليك تناول بيضة واحدة أو 2 مسلوقة فى وجبة الإفطار للشعور بالشبع لأطول فترة ممكنه.

>2- المكسرات كاللوز وعين الجمل والكاجو، ولكن غير المملحين "أى بدون إضافة ملح"، فعند شعورك بالجوع عليك تناول 5 حبات من أى نوع منهم، فتناوله يساهم فى حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد بطريقة ملحوظة.

>3- بذور الكتان، يمكنك تناولها كوجبة رئيسية، عن طريق إضافة ملعقة منها على كوب من الزبادى، أو على طبق السلطة الخضراء، فهى تزيد من شعورك بالشبع لفترات طويلة.

>4- التفاح الأخضر، عند اتباعك للأنظمة الغذائية المختلفة، يمكنك تناول ثمرة منه عند الشعور بالجوع.