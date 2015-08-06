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موسم في الجول - شيتوس يختار أفضل صفقة في الدوري

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موسم في الجول - شيتوس يختار أفضل صفقة في الدوري موسم في الجول - شيتوس يختار أفضل صفقة في الدوري

مع نهاية الموسم بتتويج الزمالك، من كان صاحب لقب أفضل صفقة في الموسم الجاري؟ أفضل حارس؟ أفضل مدافع؟ أفضل مهاجم؟ أفضل قائد؟ مفاجأة الدوري؟

FilGoal.com يسأل نجوم الكرة المصرية وخبراء اللعبة عن الأفضل في 2014-2015، والدور الآن على وائل رياض "شيتوس" نجم الكرة المصرية والأهلي السابق.

السؤال الذي وجهناه إلى شيتوس .. من هو أفضل صفقة في الدوري هذا الموسم؟

يجيب صاحب برونزية مونديال الشباب 2001: "باسم مرسي مهاجم الزمالك، بكل تأكيد".

وسجل باسم مرسي المنضم للزمالك قبل بداية الموسم من الانتاج الحربي 18 هدفا في الدوري.

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