اشتباكات عنيفة بين ميليشيات الحوثيين والمقاومة الشعبية فى اليمن

اندلعت اشتباكات عنيفة فى منطقة "كارش" الواقعة ما بين محافظتى لحج وتعز ، بين ميليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع صالح من جهة ، والمقاومة الشعبية الموالية للشرعية من جهة آخرى ، بعد تقدم المئات من المقاومة باتجاه محافظة تعز.

وقال مستشار الرئيس اليمنى ، اللواء جعفر محمد سعد ، فى مقابلة خاصة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" اليوم الأربعاء - " إن ميليشيات الحوثيين لم تلتزم بالهدنات الثلاث التى أعلنت سابقا ".

>يشار إلى أن المقاومة الشعبية وجهت - فى وقت سابق من اليوم - إنذارا للميليشيات بالانسحاب من محافظة تعز وترك أسلحتهم .. موضحه أنها أمرت النقاط الأمنية بعدم اعتراض عناصر الميليشيات إذا خرجوا بدون أسلحتهم.

وفى نفس السياق قامت طائرات دول التحالف العربى بقصف عدة مواقع للميليشيات فى تعز منذ فجر اليوم واستهدفت قمة جبل صبر من جهة الشرق وأحد المبانى التى تتمركز فيها عناصر الميليشيات .