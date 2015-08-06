استشهاد جندى سعودى إثر اصابته بمقذوف فى قطاع جيزان

أعلنت قيادة القوات السعودية المشتركة استشهاد الجندى أول يحى متعب الشامرى من منسوبى القوات البرية بعد إصابته بمقذوف بقطاع جيزان جنوب المملكة على الحدود مع اليمن.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتشهد المناطق الحدودية الجنوبية للمملكة مع اليمن هجمات متفرقة من حين الى اخر من قبل المتمردين الحوثيين والموالين للرئيس اليمنى المخلوع على عبدالله صالح من داخل الاراضى اليمنية اسفرت عن استشهاد واصابة عسكريين ومواطنين ومقيمين.
ودعت فى بيان اليوم الاربعاء أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبله مع الشهداء ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وتشهد المناطق الحدودية الجنوبية للمملكة مع اليمن هجمات متفرقة من حين الى اخر من قبل المتمردين الحوثيين والموالين للرئيس اليمنى المخلوع على عبدالله صالح من داخل الاراضى اليمنية اسفرت عن استشهاد واصابة عسكريين ومواطنين ومقيمين.
>