استشهاد جندى سعودى إثر اصابته بمقذوف فى قطاع جيزان

أعلنت قيادة القوات السعودية المشتركة استشهاد الجندى أول يحى متعب الشامرى من منسوبى القوات البرية بعد إصابته بمقذوف بقطاع جيزان جنوب المملكة على الحدود مع اليمن.

ودعت فى بيان اليوم الاربعاء أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبله مع الشهداء ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتشهد المناطق الحدودية الجنوبية للمملكة مع اليمن هجمات متفرقة من حين الى اخر من قبل المتمردين الحوثيين والموالين للرئيس اليمنى المخلوع على عبدالله صالح من داخل الاراضى اليمنية اسفرت عن استشهاد واصابة عسكريين ومواطنين ومقيمين.

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