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ملك الأردن يؤكد على أهمية دور المنظمات اليهودية فى احياء عملية السلام

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ملك الأردن يؤكد على أهمية دور المنظمات اليهودية فى احياء عملية السلام ملك الأردن يؤكد على أهمية دور المنظمات اليهودية فى احياء عملية السلام
شدد العاهل الأردنى عبد الله الثانى اليوم الأربعاء على أن القضية الفلسطينية هى جوهر الصراع فى منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال لقاء الملك عبد الله الثانى مع رونالد لودر رئيس المؤتمر اليهودى العالمي، ومقره الولايات المتحدة الذى يزور الأردن ، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).، وأكد العاهل الأردنى خلال اللقاء على مركزية القضية الفلسطينية بوصفها جوهر الصراع فى المنطقة، مشيراً، فى هذا الإطار، إلى أهمية دور المنظمات اليهودية فى إحياء عملية السلام.

وشدد على رفض الأردن للإعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية فى مدينة القدس، وللإجراءات الأحادية التى تهدد المدينة المقدسة، وتمس هويتها العربية والإسلامية، من جانبه، أكد لودر دعم المؤتمر اليهودى العالمى للعملية السلمية، والجهود التى يبذلها الأردن فى هذا الإطار
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