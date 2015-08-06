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موهوبو المملكة العربية السعودية يزورون مشروع "السلام عليك أيها النبى"

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موهوبو المملكة العربية السعودية يزورون مشروع "السلام عليك أيها النبى" موهوبو المملكة العربية السعودية يزورون مشروع "السلام عليك أيها النبى"
نظمت مؤسسة "الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع"، زيارة خاصة لمشروع "السلام عليك أيها النبى” بمكة المكرمة، وسعد أكثر من مائة طالب بقيادة المشرفين على البرنامج الذى يُقام فى جامعة أم القرى بزيارة للمشروع.

واستقبلهم خلال الزيارة المشرف العام على المشروع الدكتور ناصر بن مسفر الزهرانى، وقدم لهم شرحًا مفصلاً عن المشروع ومناشطه وأقسامه، تبع ذلك جولة شاملة لمعرض ومتحف السلام عليك أيها النبى والذى أثار إعجاب شباب المواهب وانبهارهم وحرصوا على التعرف على كل محتويات المعرض وسطروا مشاعرهم وفرحتهم الكبيرة بالإطلاع على المشروع الإبداعى الحضارى الذى قرَّب لهم السيرة النبوية وجسَّد لهم حياة النبى - صلى الله عليه وسلم - حتى كأنهم معه.

وشكر المشرف العام وزارة التعليم والقائمين على مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، على اهتمامهم بالشباب والشابات وحرصهم على ملء حياتهم بالعلم والمعرفة وتشجيع المواهب والطاقات المباركة التى هى عماد المستقبل.

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مصر 365

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