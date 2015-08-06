سموحة يحكي لـ في الجول - اشترينا حمودي بـ1500 جنيه.. والزمالك أفضل له بسبب صالح جمعة

كان أحمد حمودي طفلا موهوبا لدرجة أن مسؤولي سموحة لم يسمحوا له بالخروج من النادي قبل التوقيع. حكاية نجم الزمالك الجديد يكشفها محمود صبحي مدير قطاع الناشئين السابق بسموحة.

الزمالك أعلن التعاقد مع حمودي لمدة عام على سبيل الإعارة، من بازل الذي قضى عاما معه.

وكل ما يلي على لسان محمود صبحي لـFilGoal.com

"فريق سموحة تحت 11 سنة كان يلعب أمام فريق من النوبة يسمى قرشة. هذا الفريق كان يضم أحمد حمودي".

"مدربنا أحمد عبد اللطيف ناداني وقال لي راقب هذا اللاعب".

"بعد دقائق، قلت له هذا الولد لن يخرج من سموحة".

"اجتمعت بمدرب فريق كرشة، وقلت له أننا نريد ضم حمودي. ولكنه رد علينا بأن حرس الحدود يراقبه منذ فترة".

"كان ردي حاسما بأننا لن نتركه يرحل من سموحة. وأمام إصراري وافق في النهاية".

"ثمن الصفقة كان 1500 جنيه، و5 كرات وطاقم ملابس كامل لفريق كرشة".

"حمودي كان يلفت أنظار كل من يراقبه في فرق الناشئين، وتطورت موهبته مع مدربيه أحمد شيش ومحمد عبد المنعم (بوبي) ورماح أبو زيد، حتى تم تصعيده للفريق الأول".

"اتصل بي حمودي منذ يومين وقال لي أن الأهلي والزمالك دخلا في مفاوضات معه. وطلب رأيي".

"قلت له اذهب للزمالك لأنك ستلعب على مصطفى فتحي، ولكن لن تلعب على صالح جمعة في الأهلي".