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القوات المسلحة تستهدف مخزنًا للمواد المتفجرة وتسقط إرهابيين إثنين برفح

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القوات المسلحة تستهدف مخزنًا للمواد المتفجرة وتسقط إرهابيين إثنين برفح القوات المسلحة تستهدف مخزنًا للمواد المتفجرة وتسقط إرهابيين إثنين برفح

صورة أرشيفية

قامت القوات المسلحة بتدمير مخزن للمواد المتفجرة وعربة محملة بالأسلحة والذخائر في منطقة بلعة جنوب مدينة رفح بشمال سيناء.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد محمد سمير أنه فى إطار إستكمال عمليات مكافحة الإرهاب والنشاط المتطرف بمثلث (العريش – الشيخ زويد – رفح) .

وأضاف المتحدث أنه وردت معلومات مؤكدة من الأجهزة الأمنية تفيد بقيام العناصر الإرهابية إستغلال مخزن بمنطقة (بلعة) جنوب مدينة (رفح) لإخفاء الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة.

وأوضح العنيد محمد سمير أنه على الفور تم الدفع بالهليكوبتر المسلح لتدمير المخزن المشار إليه .. وفى تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الاربعاء، وأثناء القيام بأعمال الإستطلاع الجوى لمنطقة الهدف ، تلاحظ تحرك سيارة دفع رباعى محملة بكمية من الأسلحة والذخائر خلف منطقة الهدف ، فقام الهليكوبتر المسلح بإستهداف العربة ومخزن المواد المتفجرة مما أسفر عن تدمير المخزن بالكامل والعربة ومقتل فردين إرهابيين كانا على متنها.

 

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