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بالفيديو.. مهاب مميش: لا أتقاضى راتباً نظير عملى وباقى عمرى أمنحه لبلدى

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بالفيديو.. مهاب مميش: لا أتقاضى راتباً نظير عملى وباقى عمرى أمنحه لبلدى بالفيديو.. مهاب مميش: لا أتقاضى راتباً نظير عملى وباقى عمرى أمنحه لبلدى
قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إنه لا ينتظر أى أجر أو عائد مادى أو مرتب نظير ما يقوم به، مضيفاً أنه طيلة حياته كان جندياً ضمن القوات المسلحة المصرية، يهب لنصرة وطنه، حاملاً عنقه على كفه، لا ينتظر أجراً، لأن أجره على المولى عز وجل، لافتا إلى أنه يكفيه فخراً أن يقدم شيئاً لمصر، خاصة فى هذه اللحظات التاريخية التى تمر بها .

وأضاف مميش: "يكفينى فخراً أنى أعمل حاجة لبلدى، بعد ما تفرح بولادك يبقى الشوية اللى فى عمرك تديهم لبلدك".

وذكر مميش للإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "السادة المحترمون" على قناة أون تى فى، أنه ظل طيلة عمره جندياً ضمن صفوف القوات المسلحة، يقدم روحه فداءً للوطن، دون أن ينتظر أى شئ أو مقابل لما يقوم به، مضيفاً أنه لا يتمنى أكثر من أن يعطى ما تبقى من عمره لوطنه، حتى يقابل المولى عز وجل بهذا العمل .
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مصر 365

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