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عودة حركة القطارات بسوهاج بعد فحص "جسم غريب" بمحطة "طهطا"

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عودة حركة القطارات بسوهاج بعد فحص "جسم غريب" بمحطة "طهطا" عودة حركة القطارات بسوهاج بعد فحص "جسم غريب" بمحطة "طهطا"
تمكنت قوات إدارة المفرقعات بإدارة الحماية المدنية برئاسة العميد علاء الدين السعيد وبإشراف اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، من التعامل مع الجسم الغريب المعثور عليه على الرصيف رقم 1 بمحطة سكك حديد طهطا، والذى تسبب فى توقف حركة القطارات على خطى الطالع والنازل لمدة 45 دقيقة، حيث تبين الجسم المعثور عليه هو عبارة عن زجاجتى برفان وشامبو تخرج منهما أسلاك ومغطيين بكرتون ولا يحويان على أى مواد متفجرة.

كما عثر داخل الجسم على ورقة مكتوب عليها عدد من العبارات منها "سنريكم الغضب، والقصاص وعبارات أخرى تسخر من قناة السويس الجديدة"، وعبارات تهديد.

وعلى جانب آخر قامت إدارة الحماية المدنية بتمشيط محطة سكك حديد طهطا والمناطق المجاورة لها والتأكد من خلو المنطقة من أى مواد من شأنها استهداف المنطقة أو المواطنين.

تم عودة حركة السير للقطارات على خطى الطالع والنازل، وكلفت إدارة المباحث الجنائية ضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا بإشراف العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال والرائد محمد مجلى رئيس المباحث بالتحرى فى الواقعة وملابساتها، وتحرير محضرا تمهيد للعرض على النيابة العامة.

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مصر 365