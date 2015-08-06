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الخارجية:الرئيس أمر بإرسال طائرة خاصة لنقل الصيادين المفرج عنهم بالسودان

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الخارجية:الرئيس أمر بإرسال طائرة خاصة لنقل الصيادين المفرج عنهم بالسودان الخارجية:الرئيس أمر بإرسال طائرة خاصة لنقل الصيادين المفرج عنهم بالسودان
قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد مرسى عبر برنامجه "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى قرر إرسال طائرة خاصة إلى بور سلمان فى السودان لتقل 101 صياد تم الإفراج عنهم بعفو رئاسى من الرئيس السودانى عمر البشير، وذلك بالتزامن مع افتتاح قناة السويس الجديدة غدا الخميس.

وكان الرئيس السودانى عمر البشير، بعد التشاور مع وزير العدل أصدر قرارا بالعفو عن 101 من الصيادين المصريين، المحتجزين لدى السلطات السودانية منذ أبريل الماضى، بتهمة اختراق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

عمر البشير يصدر قرارا بالعفو عن الصيادين المصريين المحتجزين بالسودان

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