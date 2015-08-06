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المقاصة يعير لاعبين للمصري مجانا

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المقاصة يعير لاعبين للمصري مجانا المقاصة يعير لاعبين للمصري مجانا

وافق مجلس إدارة نادي مصر المقاصة على إعارة اللاعبين محمد سعيد وأحمد موسى "كابوريا" إلى صفوف المصري مجانا دون الحصول على أي مقابل مادي.

ومن المقرر أن تكون إعارة محمد سعيد لمدة موسم، على أن يكون انتقال كابوريا للفريق البورسعيدي لمدة موسمين.

ووجهت إدارة المصري الشكر لنظيرتها في المقاصة على الموافقة على إعارة كلا اللاعبين بدون مقابل في إطار التعاون بين الناديين وذلك حسبما ذكر الموقع الرسمي للنادي البورسعيدي.

ومن المقرر أن ينقم اللاعبان لمران المصري خلال الفترة المقبلة حتى يحكم عليها الجهاز الفني بشكل أدق.

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