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210 ملايين دولار إجمالى صادرات الإسماعيلية من الخضر والفاكهة والمحاصيل

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210 ملايين دولار إجمالى صادرات الإسماعيلية من الخضر والفاكهة والمحاصيل 210 ملايين دولار إجمالى صادرات الإسماعيلية من الخضر والفاكهة والمحاصيل
أعلن المهندس يسرى أحمد عبد الحميد، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن إجمالى قيمة ما تم تصديره من الإسماعيلية من المنتجات إلى الأسواق العالمية والأوروبية خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر يوليو الماضى 2015 قد بلغت نحو 210 ملايين دولار، وذلك بكمية إجمالية بلغت 2710055 طنا منها 1257791 طنا من الفاكهة الطازجة والمجمدة و6772 طنا من الخضروات الطازجة والمجمدة و1445232 طنا من المحاصيل الحقلية و257 طنا من النباتات الطبية والعطرية، والتى تم تصديرها إلى الدول العربية والأجنبية ودول الاتحاد الأوروبى وأضاف أنه تم تحقيق زيادة ملحوظة فى حجم الصادرات هذا العام بالمقارنة بحجم الصادرات عن نفس الفترة من العام الماضى.

وأشار الدكتور مهندس فتحى محروس، رئيس تسويق الإدارة الزراعية بالاسماعيلية، ومدير عام التسويق الخارجى إلى أن إجمالى قيمة ما تم تصديره من الإسماعيلية من المنتجات الزراعية، خلال شهر يوليو الماضى، فقط بلغ 128و1 مليون دولار، وذلك لكمية قدرها 1281 طنا، والتى شملت تصدير منتجات بامية مجمدة وفاصوليا بيضاء وبرتقال وفراولة مجمدة وحب رمان محلى وشرائح مانجو وخضروات مجمدة ولب جوافة وفول سودانى وسمسم أبيض وشمر ومعجون طماطم وملوخية خضراء.

وقد تم تصدير هذه الأصناف إلى دول كل من الكويت ورومانيا والمملكة العربية ولبنان والدنمارك وعمان وأستراليا.

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مصر 365

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