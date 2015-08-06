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محافظ الإسماعيلية يعد بعلاج الطفلة "كندة" بعد إصابتها بطلق نارى مجهول

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قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية يرافقه العميد عماد عبد المولى المستشار العسكري للمحافظة بزيارة الطفلة كندة أحمد عبدالله ثلاث سنوات والتى ترقد بمستشفى جامعة قناة السويس لتلقى العلاج أثر إصابتها بطلق ناري مجهول المصدر بالعين اليسرى تعانى من نزيف بمقلة العين وتحتاج إلى عملية جراحية عاجلة.

وكان فى استقبال المحافظ بالمستشفى الدكتور هاني الدمباطى المدير العام لمستشفيات جامعة قناة السويس والدكتور محمد رضوان نائب مدير عام المستشفى وخلال الزيارة التقى المحافظ بوالد ووالدة الطفلة وأكد لهم على حرصه على تقديم كافة سبل الرعاية اللازمة لعلاج الطفلة كما طالب بسرعة إعداد تقريرا طبيا تفصيليا عن تشخيص حالة الطفلة وما تحتاج إليه لعرض هذا التقرير على وزير الصحة ورئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة التدخل لعلاج الطفلة .

محافظ الإسماعيلية يقبل أيد الطفلة كندة -اليوم السابع -8 -2015
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محافظ الإسماعيلية يقبل أيد الطفلة كندة

المحافظ مع اسرة الطفلة -اليوم السابع -8 -2015
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المحافظ مع اسرة الطفلة

المحافظ والمستشار العسكري يطمئنان اسرة الطفلة بتوفير العلاج -اليوم السابع -8 -2015
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المحافظ والمستشار العسكري يطمئنان اسرة الطفلة بتوفير العلاج

اثناء الجولة مع مدير عام المستشفيات الجامعية -اليوم السابع -8 -2015
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اثناء الجولة مع مدير عام المستشفيات الجامعية


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