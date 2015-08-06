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محافظ سوهاج يناقش البدء فى تنفيذ خط البوتاجاز لتلبية احتياجات المواطنين

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محافظ سوهاج يناقش البدء فى تنفيذ خط البوتاجاز لتلبية احتياجات المواطنين محافظ سوهاج يناقش البدء فى تنفيذ خط البوتاجاز لتلبية احتياجات المواطنين
ترأس الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذى عقد اليوم بحضور اللواء أحمد أبو الفتوح ـ مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج والمهندسة أحلام احمد السيد السكرتير العام والمهندس شعبان قنديل السكرتير العام المساعد والعقيد نبيل شحاتة ـ المستشار العسكرى للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى , ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية ومديري المديريات , ومديري بعض الإدارات بالديوان العام .

وبحث الاجتماع مناقشة ما جاء بالكتاب الوارد من شركة أنابيب البترول بخصوص البدء الفورى فى تنفيذ خط البوتاجاز أسيوط / سوهاج وذلك بطول 61 كيلو متر وبقطر 10 بوصة بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة لمواطنى محافظات الوجه القبلى من البوتاجاز ورفع العبء عن كاهل المواطن السوهاجى وخاصة فى فصل الشتاء , حيث تم موافقة المجلس على المشروع والذى تم ادراجه بالموازنة الاستثمارية للهيئة العامة للبترول 2015/2016 م .

وأكد المحافظ ان المشروع يعد من المشروعات الهامة لمواجهة نقص اسطوانات البوتاجاز وخاصة فى فصل الشتاء مشيراً الى ان المشروع سيتم تشغيله بداية ديسمبر 2016 م حيث شدد على ضرورة تيسير مهمة عمل الشركة لاتمام اعمالها بالخط على وجه السرعة .

وعلى جانب آخر صرحت المهندسة أحلام احمد السيد إن المحافظ نجح فى استقطاب مشروع لانشاء محطة كهرباء بالمحافظة بطاقة 4000 ميجا وات لتوفير الكهرباء للمحافظة وتصدير الفائض الى محافظة قنا وذلك على مساحة 100 فدان على النيل وقد شدد المحافظ على ضرورة استغلال الفرصة وسرعة توفير مساحة الارض المطلوبة للمشروع تمهيداً للبدء فى تنفيذه ليتم الانتهاء منه مع نهاية عام 2016م مشيراً الى ان المشروع يعد من المشروعات القومية التى ستخدم المحافظة وتحقق فائضاً فى التيار الكهربائى .

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