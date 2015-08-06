علم مصر بطول 150مترا يمتد من مبنى محافظة الدقهلية حتى ميدان المنصورة
فى إطار مشاركات المجتمع المدنى ومختلف المؤسسات العاملة على أرض محافظة الدقهلية فى الاحتفالات بافتتاح قناة السويس الجديدة غدا، الخميس.. أهدى أحد مصانع الملابس الجاهزة بالمنصورة علما لمصر بطول 150مترا وعرض 4 أمتار تسلمه محافظ الدقهلية، حسام الدين إمام، بحضور اللواء أحمد الادكاوى، وكيل أول الوزارة، السكرتير العام، وهناء عبد العزيز، وكيل الوزارة، السكرتير العام المساعد.إعلان - Ads إعلان - Ads
أمر المحافظ أن يتم تعليقه من أول مبنى المحافظة وحتى ميدان الاحتفال الرئيسى أمام مبنى المحافظة.
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