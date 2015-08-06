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علم مصر بطول 150مترا يمتد من مبنى محافظة الدقهلية حتى ميدان المنصورة

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فى إطار مشاركات المجتمع المدنى ومختلف المؤسسات العاملة على أرض محافظة الدقهلية فى الاحتفالات بافتتاح قناة السويس الجديدة غدا، الخميس.. أهدى أحد مصانع الملابس الجاهزة بالمنصورة علما لمصر بطول 150مترا وعرض 4 أمتار تسلمه محافظ الدقهلية، حسام الدين إمام، بحضور اللواء أحمد الادكاوى، وكيل أول الوزارة، السكرتير العام، وهناء عبد العزيز، وكيل الوزارة، السكرتير العام المساعد.

أمر المحافظ أن يتم تعليقه من أول مبنى المحافظة وحتى ميدان الاحتفال الرئيسى أمام مبنى المحافظة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365

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