محافظ سوهاج يقود مسيرة بمشاركة الأهالى بمناسبة افتتاح قناة السويس

قاد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج مساء اليوم مسيرة شارك فيها أهالي وجماهير سوهاج للاحتفال بإفتتاح قناة السويس الجديدة .

وأكد المحافظ علي انتهاء استعدادات المحافظة للاحتفال بإفتتاح قناة السويس الجديدة غدا الخميس 6/8/2015م حيث يبدأ الاحتفال بعروض للنشات المائية التابعة للمسطحات المائية ، ثم احتفالية كبري بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضي و عرض فيلم تسجيلي عن قناة السويس ، ثم مشاركة مديرية التربية والتعليم بأوبريت " بشرة خير " ، وفقرات مواهب وعروض فنية يتبعه مشاركة من مديرية الثقافة بسوهاج وعروض فرقة سوهاج للآلات الشعبية والتحطيب ،ثم عروض فرقة الموسيقي العربية للأغاني الوطنية.