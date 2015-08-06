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محافظ سوهاج يقود مسيرة بمشاركة الأهالى بمناسبة افتتاح قناة السويس

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محافظ سوهاج يقود مسيرة بمشاركة الأهالى بمناسبة افتتاح قناة السويس محافظ سوهاج يقود مسيرة بمشاركة الأهالى بمناسبة افتتاح قناة السويس
قاد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج مساء اليوم مسيرة شارك فيها أهالي وجماهير سوهاج للاحتفال بإفتتاح قناة السويس الجديدة .

وأكد المحافظ علي انتهاء استعدادات المحافظة للاحتفال بإفتتاح قناة السويس الجديدة غدا الخميس 6/8/2015م حيث يبدأ الاحتفال بعروض للنشات المائية التابعة للمسطحات المائية ، ثم احتفالية كبري بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضي و عرض فيلم تسجيلي عن قناة السويس ، ثم مشاركة مديرية التربية والتعليم بأوبريت " بشرة خير " ، وفقرات مواهب وعروض فنية يتبعه مشاركة من مديرية الثقافة بسوهاج وعروض فرقة سوهاج للآلات الشعبية والتحطيب ،ثم عروض فرقة الموسيقي العربية للأغاني الوطنية.

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مصر 365