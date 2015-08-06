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الشئون المعنوية تنتج فيلما عن يخت المحروسة المشارك بحفل قناة السويس

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الشئون المعنوية تنتج فيلما عن يخت المحروسة المشارك بحفل قناة السويس الشئون المعنوية تنتج فيلما عن يخت المحروسة المشارك بحفل قناة السويس
عرض الموقع الرسمى لوزارة الدفاع فيلما وثائقيا عن يخت المحروسة أقدم يخت فى العالم، والمقرر أن يستقله الرئيس السيسى غدا فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، ويعود تاريخه إلى أكثر من 150 عاما، ويعتبر من القطع البحرية النادرة، حيث كان شاهدا على أحداث تاريخية عظيمة، من بينها افتتاح قناة السويس الأولى عام 1869، فى عهد الخديوى إسماعيل.

الفيلم من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، وبعنوان "محروسة عبر الزمن" ويعرض لقطات نادرة وصورا ليخت المحروسة وتاريخه العريق، عبر السنوات الطويلة الماضية، بالإضافة إلى مشاهد من تنحى الملك فاروق عن الحكم ورحيله عن على متن المحروسة.

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مصر 365

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