تأهل السبّاح المصري محمد خالد إلى أولمبياد ريو دي جانيرو من بوابة “كازان”

تأهل اللاعب محمد خالد حسين إلى الدور النهائي لسباق 200 م متنوع، في بطولة العالم للألعاب المائية المقامة حاليا بمدينة كازان الروسية، ما يؤهله إلى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

واحتل محمد خالد حسين المركز السادس عشر الأخير المؤهل إلى الدور النهائي لسباق 200 م متنوع، بعد أن قطع مسافة السباق الذي أقيم يوم الأربعاء 5 أغسطس، في زمن قدره دقيقتان و0.22 ثانية، ليضمن بذلك مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقرر إقامتها في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل العام المقبل.

بينما تأهل الأمريكي رايان لوكتي، بطل العالم ثلاث مرات، بجدارة إلى الدور قبل النهائي لسباق 200 متر متنوع، بعد أن احتل المركز الأول في زمن بلغ دقيقة و57.90 ثانية.

واستعاد لوكتي (31 عاما)، بذلك توازنه بعد إخفاقه في الفوز بذهبية سباق 200 متر سباحة حرة يوم الثلاثاء الماضي.

وتقدم الأمريكي بفارق 0.38 ثانية على وصيفه البريطاني دان والاس، وتلاهما في المركز الثالث الأمريكي الآخر كونور دواير في زمن قدره دقيقة و58.63 ثانية.