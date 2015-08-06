أخبار عاجلة

هيمنة إسبانية.. الفرق الأكثر تهديفا في الدوريات الـ5 الكبرى -
سقوط عصابة لتزوير العملات النقدية في البحيرة -
بالصور- تعرف على ملكة الجمال التي أصبحت عمدة جبل طارق -
الأخبار - إحتجاجات ضد قرار الخصم من رواتب موظفي السلطة فى غزة -
الأخبار - سكان الجانب الغربي من الموصل يعانون من نقص شديد فى المياه الصالحة للشرب -
الأخبار - القوات العراقية تسيطر على 90% من الجانب الغربي بالموصل -
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تأهل السبّاح المصري محمد خالد إلى أولمبياد ريو دي جانيرو من بوابة “كازان”

Google+ Print
تأهل السبّاح المصري محمد خالد إلى أولمبياد ريو دي جانيرو من بوابة “كازان” تأهل السبّاح المصري محمد خالد إلى أولمبياد ريو دي جانيرو من بوابة “كازان”

السباح محمد خالد حسين

تأهل اللاعب محمد خالد حسين إلى الدور النهائي لسباق 200 م متنوع، في بطولة العالم للألعاب المائية المقامة حاليا بمدينة كازان الروسية، ما يؤهله إلى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

واحتل محمد خالد حسين المركز السادس عشر الأخير المؤهل إلى الدور النهائي لسباق 200 م متنوع، بعد أن قطع مسافة السباق الذي أقيم يوم الأربعاء 5 أغسطس، في زمن قدره دقيقتان و0.22 ثانية، ليضمن بذلك مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقرر إقامتها في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل العام المقبل.

بينما تأهل الأمريكي رايان لوكتي، بطل العالم ثلاث مرات، بجدارة إلى الدور قبل النهائي لسباق 200 متر متنوع، بعد أن احتل المركز الأول في زمن بلغ دقيقة و57.90 ثانية.

واستعاد لوكتي (31 عاما)، بذلك توازنه بعد إخفاقه في الفوز بذهبية سباق 200 متر سباحة حرة يوم الثلاثاء الماضي.

وتقدم الأمريكي بفارق 0.38 ثانية على وصيفه البريطاني دان والاس، وتلاهما في المركز الثالث الأمريكي الآخر كونور دواير في زمن قدره دقيقة و58.63 ثانية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا