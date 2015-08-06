الغطاس ولاء حافظ: نفذت غطسة بعمق 25 مترًا في قناة السويس الجديدة ردًا على المشككين

قال ولاء حافظ صاحب أكبر غطسة في قناة السويس الجديدة والعالم، إنني قمت بإنجاز غطسة سابقًا وسجلت في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ثم طلبت من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس تنفيذ هذه الغطسة للدعاية للقناة الجديدة وتوجيه رسالة للعالم بها.

وأضاف خلال حواره للحياة اليوم، طالبت الموسوعة بالإشراف على هذه الغطسة إلا أنهم رفضوا تسجيلها بحجة إن المنطقة ذات خطورة عالية بسبب الإرهاب.

وتابع: اعترضت على رفض موسوعة جينيس وتساءلت كيف تمر سفن العالم بقناة السويس إضافة للقناة الجديدة وتدعون أن منطقتنا خطرة.

وأضاف ولاء، إن الغطسة التي قمت بها وصلت إلى عمق 25 متر والذي يمثل عمق القناة الجديدة وذلك للتأكيد والرد على التشكيك في عمق القناة الجديدة بأنها تفريعة، مؤكدًا أنها قناة موازية للقناة الرئيسية التي وفرت عدد ساعات انتظار السفن، مشيرًا إلى إن توقيت الغطسة استغرق 13 ساعة.

وأوضح إن عدد المرشدين 300 مرشدًا على امتداد قناة السويس ببورسعيد والسويس والإسماعيلية، مؤكدًا إنه خضع لكافة التدريبات حتى تم اختياره للعمل ضمن مرشدي القناة.