هاشتاج "ميرنا المهندس" يتصدر "تويتر" بعد إعلان وفاة الفنانة الشابة

تصدر هاشتاج حمل عنوان "ميرنا المهندس"، قائمة الأكثر استخداماً وتداولاً عقب وقت قليل من إعلان وفاة الفنانة الشابة ميرنا المهندس، مساء اليوم بالمركز الطبى العالمى، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وخيم الحزن على رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وشاركوا فى الدعاء للفنانة الراحلة بالرحمة والمغفرة وأن يتغمدها الله بواسع رحته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

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