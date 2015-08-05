أخبار عاجلة

هيمنة إسبانية.. الفرق الأكثر تهديفا في الدوريات الـ5 الكبرى -
سقوط عصابة لتزوير العملات النقدية في البحيرة -
بالصور- تعرف على ملكة الجمال التي أصبحت عمدة جبل طارق -
الأخبار - إحتجاجات ضد قرار الخصم من رواتب موظفي السلطة فى غزة -
الأخبار - سكان الجانب الغربي من الموصل يعانون من نقص شديد فى المياه الصالحة للشرب -
الأخبار - القوات العراقية تسيطر على 90% من الجانب الغربي بالموصل -
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

هاشتاج "ميرنا المهندس" يتصدر "تويتر" بعد إعلان وفاة الفنانة الشابة

Google+ Print
هاشتاج "ميرنا المهندس" يتصدر "تويتر" بعد إعلان وفاة الفنانة الشابة هاشتاج "ميرنا المهندس" يتصدر "تويتر" بعد إعلان وفاة الفنانة الشابة
تصدر هاشتاج حمل عنوان "ميرنا المهندس"، قائمة الأكثر استخداماً وتداولاً عقب وقت قليل من إعلان وفاة الفنانة الشابة ميرنا المهندس، مساء اليوم بالمركز الطبى العالمى، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وخيم الحزن على رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وشاركوا فى الدعاء للفنانة الراحلة بالرحمة والمغفرة وأن يتغمدها الله بواسع رحته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365