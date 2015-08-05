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رئيس مدينة إسنا يقود مسيرة شعبية في الأقصر احتفالًا بافتتاح قناة السويس

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رئيس مدينة إسنا يقود مسيرة شعبية في الأقصر احتفالًا بافتتاح قناة السويس رئيس مدينة إسنا يقود مسيرة شعبية في الأقصر احتفالًا بافتتاح قناة السويس

القيادت التنفيذية والشعبية في مسيرة مدينة إسنا

قاد رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر محمد سيد سليمان، نيابة عن محافظ الأقصر، مسيرة شعبية وبرفقته وكيل وزارة الشباب والرياضة مدحت السيد، و مدير عام إقليم جنوب الصعيد جيهان مصطفى، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بمدينة إسنا ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وسط فرحة عارمة من الأهالي وعلى أنغام أغنية “تسلم الايادى” وبدأت من ديوان عام الوحدة المحلية للمركز، وانتهت بمركز شباب إسنا بكورنيش النيل رافعين علم بطول 500 متر للاحتفال بقناة السويس الجديدة.

وقامت فرقة الأقصر للموسيقى وفرقة بسمة أمل المسرحية بتقديم عروض على مسرح مركز الشباب، وانتهى الحفل بإلتقاط صورًا تذكارية للمشاركين مع وكلاء الوزرات.

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