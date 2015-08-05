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صلاح يعلن انتقاله لروما وارتداء القميص رقم 11

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صلاح يعلن انتقاله لروما وارتداء القميص رقم 11 صلاح يعلن انتقاله لروما وارتداء القميص رقم 11

شهدت قائمة الأهلي التي ستسافر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في كأس الكونفدرالية تواجد الرباعي الجديد المقيد إفريقيا بالإضافة لشريف عبد الفضيل الذي تم قيده أيضا.

وكان الأهلي قد قيد أحمد فتحي وإيفونا وجون أنطوي وصالح جمعة وشريف عبد الفضيل في قائمته الإفريقية.

وضم فتحي مبروك المدير الفني للأهلي 22 لاعبا في القائمة التي ستسافر إلى تونس وهم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – مسعد عوض

الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – حسين السيد – صبري رحيل – محمد نجيب – سعد سمير – شريف حازم – شريف عبد الفضيل

الوسط: صالح جمعة – حسام عاشور – وليد سليمان – مؤمن زكريا – تريزيجيه – رمضان صبحي

الهجوم: عماد متعب – أحمد عبد الظاهر – إيفونا – جون أنطوي – عمرو جمال

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