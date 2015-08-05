التحالف الدولى يقصف مواقع لداعش فى العراق وسوريا بـ 29 غارة جوية

قالت قوة المهام المشتركة إن الولايات المتحدة وحلفاءها وجهوا 29 ضربة جوية لأهداف تابعة لتنظيم داعش فى العراق وسوريا أمس الثلاثاء.

وأضافت أن 22 من هذه الضربات وجهت بالقرب من ثمانى مدن عراقية وتركزت بالقرب من الموصل وسنجار.

وأشارت إلى أنه جرت إصابة وحدات تكتيكية ومواقع قتالية ومخابئ ومركبات وأسلحة تابعة للتنظيم المتشدد.

وفى سوريا أفاد البيان أنه جرى توجيه خمس ضربات بالقرب من الحسكة وضربتين بالقرب من مدينة الرقة فأصابت وحدات تكتيكية ووحدات ومبان.

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