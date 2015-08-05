سفير مصر بالبرتغال يشرح لوسائل الإعلام أهمية قناة السويس الجديدة

في إطار تواصل سفارتنا في البرتغال مع وسائل الإعلام المحلية، أدلى السفير علي العشيري بحديث صحفي لوكالة الأنباء البرتغالية الرسمية LUSA تناول فيه افتتاح قناة السويس الجديدة غدا، كدليل على أن مصر تسير نحو الأمام رغم الأحداث الإرهابية التي تشهدها، مشيراً إلى المشروعات والمراكز اللوجستية والموانئ التي ستنشأ في محور القناة والتي ستوفر مليون فرصة عمل .

كما أوضح أن القناة الجديدة أصبحت مثار فخر للمصريين الذين قاموا بتمويل المشروع بالكامل من خلال شراء شهادات قناة السويس بقيمة 6ر8 مليار دولار خلال ثمانية أيام فقط ، مشيراً إلى أن المشروع سيسمح بمضاعفة عدد السفن المارة عبر القناة يومياً وتقليل مدة العبور .

كما سيعود المشروع بالنفع على الاقتصاد البرتغالي حيث سيقلل تكلفة صادراته، الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز وتنويع التبادل التجاري بين البلدين والبالغ قيمته حالياً 166 مليون يورو .

كما أشار إلى أنه مرت خلال الشهور التسعة الماضية 10400 سفينة تحمل 586 مليون طن دون التعرض لأية أخطار، مضيفاً أن الملاحة في القناة لم تتوقف لحظة منذ يناير 2011 .

رئيسا وزراء إثيوبيا ومالى يصلان القاهرة للمشاركة فى حفل افتتاح قناة السويس