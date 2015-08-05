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مصرع 24 حوثيا جرفتهم السيول فى محافظة الجوف شمال اليمن

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مصرع 24 حوثيا جرفتهم السيول فى محافظة الجوف شمال اليمن مصرع 24 حوثيا جرفتهم السيول فى محافظة الجوف شمال اليمن
لقى 24 من عناصر ميليشيات الحوثيين مصرعهم اليوم الأربعاء إثر جرف السيول لسيارتين كانوا بهما فى أحد وديان محافظة الجوف شمال اليمن الحدودية مع .

وصرح مصدر محلى لموقع المصدر أونلاين الإخبارى أن المسلحين الحوثيين كانوا قادمين من محافظة صعدة المجاورة للجوف وهطلت الأمطار بشدة على المحافظة وأثناء مرور السيارتين جرفتهم السيول فى وادى الخارد
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