مصرع 24 حوثيا جرفتهم السيول فى محافظة الجوف شمال اليمن

لقى 24 من عناصر ميليشيات الحوثيين مصرعهم اليوم الأربعاء إثر جرف السيول لسيارتين كانوا بهما فى أحد وديان محافظة الجوف شمال اليمن الحدودية مع السعودية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وصرح مصدر محلى لموقع المصدر أونلاين الإخبارى أن المسلحين الحوثيين كانوا قادمين من محافظة صعدة المجاورة للجوف وهطلت الأمطار بشدة على المحافظة وأثناء مرور السيارتين جرفتهم السيول فى وادى الخارد
وصرح مصدر محلى لموقع المصدر أونلاين الإخبارى أن المسلحين الحوثيين كانوا قادمين من محافظة صعدة المجاورة للجوف وهطلت الأمطار بشدة على المحافظة وأثناء مرور السيارتين جرفتهم السيول فى وادى الخارد
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