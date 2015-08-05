تنظيم داعش يعدم طيارًا وناشطًا سياسيًا فى الموصل العراقية

كشف مصدر أمنى مسئول فى الشرطة العراقية بنينوى اليوم الاربعاء أن تنظيم داعش أقدم على إعدام طيار عراقى وناشط سياسى فى الموصل 400 كلم شمال بغداد.

وقال العميد ذنون السبعاوى إن" تنظيم داعش أقدم على إعدام اللواء الطيار فيصل حبو آمر قاعدة الحبانية الجوية سابقا وهو من الضباط الذين كان لهم دور بارز خلال حرب الخليج الأولى".

وأشار السبعاوى أن " داعش كان قد اعتقل الحبو منذ سقوط الموصل بيده من منطقة سكناه شرقى الموصل وأمر بعدم تسليم جثته لذويه ".

وأضاف أن "تنظيم داعش أعدم الناشط فى قائمة متحدون عايد غازى العبيدى بعد اعتقاله أيضا من منزله فى منطقة الوحدة شرقى الموصل منذ حوالى عام، مشيرا إلى أن جثة العبيدى لم تسلم لذويه أيضا".

وكان تنظيم داعش قد نشر ظهر اليوم الأربعاء قوائم بأسماء ما يقارب ألفى معتقل فى سجون داعش جرى إعدامهم على يد التنظيم ليتسنى لذويهم معرفة مصيرهم ولكن التنظيم لم يأمر بتسليم جثث المعدومين كونها سقطت فى وديان تابعة لتنظيم داعش.

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