ثلاث طائرات إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

اخترقت ثلاث طائرات إسرائيلية الأجواء اللبنانية اليوم، وذكر بيان صدر عن قيادة الجيش اللبنانى اليوم أن طائرة استطلاع إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا بجنوب لبنان، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق رياق، بعلبك والهرمل بشمال شرق لبنان، ثم غادرت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش بجنوب البلاد.

كما أوضح الجيش اللبنانى فى بيان آخر أن طائرتين حربيتين إسرائيليتين اخترقتا الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذتا طيرانا دائريا فوق كافة المناطق اللبنانية، ثم غادرتا من فوق بلدة علما الشعب بجنوب لبنان.

>