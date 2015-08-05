فيديو - الزمالك: سنتعاقد مع هداف الدوري السويدي الأقوى من إيفونا وأنطوي

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه اقترب من التعاقد مع مهاجم إفريقي يلعب في الدوري السويدي، خلال الساعات المقبلة.

وأوضح مرتضى في تصريحات لقناة "الحياة 2": "الزمالك سيتعاقد مع مهاجم إفريقيا اليوم. أقوى من ماليك إيفونا وجون أنطوي".

وتابع "انبهر جوزفالدو فيريرا به عندما شاهد أهدافه".

وأكمل "كما تعرفون الدوري السويدي قوي، وهذا اللاعب هدافه".

بحث FilGoal.com عن هدافي مسابقة الدوري السويدي، ولم يجد إلا اسم إفريقي واحد هو صاحب المرتبة الثالثة في قائمة الهدافين.

وهو نياشا ليبرتي مهاجم فريق يور جاردن من زيمبابوي، والذي سجل 11 هدفا في 18 مباراة هذا الموسم.

شاهد مجموعة أهداف للاعب في الدوري السويدي