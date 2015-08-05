أخبار عاجلة

هيمنة إسبانية.. الفرق الأكثر تهديفا في الدوريات الـ5 الكبرى -
سقوط عصابة لتزوير العملات النقدية في البحيرة -
بالصور- تعرف على ملكة الجمال التي أصبحت عمدة جبل طارق -
الأخبار - إحتجاجات ضد قرار الخصم من رواتب موظفي السلطة فى غزة -
الأخبار - سكان الجانب الغربي من الموصل يعانون من نقص شديد فى المياه الصالحة للشرب -
الأخبار - القوات العراقية تسيطر على 90% من الجانب الغربي بالموصل -
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فيديو - الزمالك: سنتعاقد مع هداف الدوري السويدي الأقوى من إيفونا وأنطوي

Google+ Print
فيديو - الزمالك: سنتعاقد مع هداف الدوري السويدي الأقوى من إيفونا وأنطوي فيديو - الزمالك: سنتعاقد مع هداف الدوري السويدي الأقوى من إيفونا وأنطوي

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه اقترب من التعاقد مع مهاجم إفريقي يلعب في الدوري السويدي، خلال الساعات المقبلة.

وأوضح مرتضى في تصريحات لقناة "الحياة 2": "الزمالك سيتعاقد مع مهاجم إفريقيا اليوم. أقوى من ماليك إيفونا وجون أنطوي".

وتابع "انبهر جوزفالدو فيريرا به عندما شاهد أهدافه".

وأكمل "كما تعرفون الدوري السويدي قوي، وهذا اللاعب هدافه".

بحث FilGoal.com عن هدافي مسابقة الدوري السويدي، ولم يجد إلا اسم إفريقي واحد هو صاحب المرتبة الثالثة في قائمة الهدافين.

وهو نياشا ليبرتي مهاجم فريق يور جاردن من زيمبابوي، والذي سجل 11 هدفا في 18 مباراة هذا الموسم.

شاهد مجموعة أهداف للاعب في الدوري السويدي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب

فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة»

فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة»

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن»

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن»